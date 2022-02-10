Более 21,6 тысячи человек заболели коронавирусом в Петербурге на 10 февраля

Заболеваемость коронавирусом выросла в Петербурге 10 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге снова пошла вверх. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 10 февраля 2022 года наличие инфекции подтвердилось еще у 21,6 тысячи жителей города.

- За минувший день в Петербурге коронавирус обнаружили у 21 644 человек, рост за последний день составил более 10 процентов, - рассказали в оперативном штабе.

Последние данные по ковиду / Фото: Яндекс

Уровень заболеваемости остается высоким, но пока что не побил недавно установленные рекорды. Максимум был зафиксирован 4 февраля, когда заболели более 21,8 тысяч человек.

Также за последние сутки в Петербурге выздоровели 15 215 пациентов и умерли 58. Всего за время пандемии в Северной столице коронавирус был выявлен у 1 209 654 жителей города, из них выздоровели 929 334 пациентов, жертвами инфекции стали 30 516 человек.