5-летней девочке проткнули глаз шприцем в стоматологии в Петербурге

Врач проткнул глаз ребенку в стоматологии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жуткий инцидент произошел в одной из стоматологический клиник Петербурга. Здесь врач, делавший укол анестезии, проткнул глаз шприцем 5-летней девочке. Ребенок, испугавшийся вида иглы, неудачно дернулся. Вместо лечения зуба девочка поехала в травматологическое отделение детской больницы.

- 9 февраля из Детской городской больницы №19 поступило сообщение, что к ним была госпитализирована девочка 2016 года рождения с колотой раной глаза. Обстоятельства: около 17:30 в частной клинике по адресу: улица Доблести, 26, корпус 1, во время местной анестезии дернулась, из-за чего врач попал иглой в глаз, - сообщает источник «КП-Петербург».

В больнице малышке оказали первую помощь, после чего отпустили домой. Ее состояние врачи оценивают как средне-тяжелое. По предварительным данным, зрение ребенка сильно не пострадало.

Проверку по факту ЧП начали правоохранительные органы.