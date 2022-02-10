Руфер забрался на шпиль Дома офицеров в Петербурге с олимпийским флагом сборной РФ

Руфер забрался на Дом офицеров в Петербурге. Фото: www.instagram.com/spb_hardcore/ Фото: СОЦСЕТИ

Руфер из Петербурга покорил крышу пятиэтажного Дома офицеров, чтобы поддержать российскую олимпийскую сборную. Опасную вылазку Святослав затеял, чтобы установить на шпиль флаг с лозунгом "WeWillRockYou". Видеозапись руфер опубликовал на личной странице в социальной сети.

- Сейчас проходят Олимпийские игры в Пекине, где выступают наши спортсмены, люди, которые посвятили всю жизнь физической подготовке и упорному труду, - объяснил своим подписчикам свой поступок руфер. - Поэтому со своей стороны хотел бы выразить максимальную поддержку, насколько это возможно.

Святослав пожелал российским спортсменам побед, золотых медалей и успехов.

Известно, что Святослав, бывший сотрудник МЧС, не первый раз покоряет высотные здания. Так, в октябре 2019 года руфер без страховки забрался на ТЦ "ЛиговЪ", чтобы сделать эффектную фотографию с высоты.