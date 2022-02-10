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Происшествия10 февраля 2022 12:01

Тело фотомодели нашли в Шушарах после ее звонка о попытке изнасилования

Погибшая была свадебным фотографом и снималась сама
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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23-летняя фотомодель погибла в Шушарах.

23-летняя фотомодель погибла в Шушарах.

Фото: СОЦСЕТИ

Полиция Пушкинского района выясняет обстоятельства гибели 23-летней девушки-фотографа, тело которой было обнаружено под окнами дома на территории поселка Ленсоветовский в Шушарах. Подозрительным обстоятельством стало сообщение погибшей о попытке изнасилования, которое она прислала за некоторое время до смерти.

- 9 февраля в 8:57 зарегистрировано сообщение от женщины о том, что в квартире одного из домов в Шушарах ее пытается изнасиловать мужчина, к которому она пришла в гости. Внутри квартиры, по ее словам, все в крови, - сообщает источник «КП-Петербург».

А через восемь минут в полицию позвонил местный житель, который заявил о падении человека с высоты пятого-шестого этажа. Прибывшие на место полицейские обнаружили под окнами погибшую девушку. Позднее они задержали 36-летнего хозяина квартиры, в которой гостила жертва.

Известно, что девушка была популярным свадебным фотографом, а также фотомоделью plus-size.