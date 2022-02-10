Мужчина напал с ножом на салон красоты в Петербурге

Мужчина с ножом напал на маникюрный салон в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге мужчина с ножом напал на салон красоты. В первом часу дня 10 февраля 2022 года неизвестный гражданин зашел в маникюрный салон, расположенный на Владимирском проспекте, подошел к стойке администратора и продемонстрировал заточенный нож. Об этом рассказала пресс-служба Росгвардии.

- Поступила информация, что пьяный мужчина стал демонстрировать персоналу салона нож. В этот момент сотрудники нажали на тревожную кнопку, - рассказали в пресс-службе.

На место сразу же приехал наряд стражей порядка. Они схватили мужчину и забрали у него холодное оружие.

"Гостем" оказался 54-летний местный житель. Что именно он хотел добиться от сотрудников салона красоты, не уточняется. Украсть он ничего не успел. Его доставили в отдел полиции для разбирательства.