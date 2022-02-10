Русский музей Петербурга создал экскурсию ко Дню памяти Пушкина

Русский музей создал онлайн-экскурсию в честь памяти Пушкина Фото: Олег ЗОЛОТО

185 лет назад 10 февраля 1837 года умер великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Он скончался в возрасте 37 лет спустя два дня после смертельного ранения, полученного во время дуэли с Дантесом. В честь Дня памяти Русский музей Санкт-Петербурга создал специальную онлайн-экскурсию, в которой все желающие смогут узнать о последних годах жизни Пушкина.

- В последние годы жизни Александр Сергеевич не раз посещал салон великой княгини Елены Павловны в Михайловском дворце. «Сочинитель Пушкин» - так называли поэта в сохранившихся записях журнальных книг, - рассказали в пресс-службе музея.

Об этом и об избранных образах поэта в коллекции Русского музея зрителям экскурсии расскажет ведущий специалист по научно-просветительской деятельности Ольга Сергеевна Рачкова. Послушать экскурсию можно по ссылке.