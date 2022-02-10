Суд Петербурга продлил на 72 часа заключение фигурантов дела об уборке снега

Подозреваемые в краже миллиона рублей не собирались убирать снег и выполнять условия госконтракта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В деле о мошенничестве с уборкой тротуаров на Васильевском острове четверым фигурантам продлили срок заключения под стражей – еще на 72 часа. Об этом «КП-Петербург» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие считает, что четыре должностных лица изначально хотели похитить деньги.

- В рамках исполнения госконтракта между ООО "Логиком» и комитетом по благоустройству подозреваемые не намеревались исполнять взятые на себя обязательства, – говорится в сообщении.

Кроме этого, у фигурантов не было реальной возможности выполнить условия контракта. Всего из бюджета обвиняемые похитили 1 000 000 рублей. Деньги предназначались для очистки тротуаров на Васильевском острове от снега и льда.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что после обысков предприятий ЖКХ в городе возбудили 19 уголовных дел, связанных с хищением денег.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: