3 420 029 петербуржцев привились против COVID-19

В Петербурге больше 3,4 млн человек привились от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге более 3,4 миллионов жителей вакцинировались от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского парламента со ссылкой на председателя городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.

- К настоящему времени в Петербурге почти выполнили план по вакцинации против COVID-19. Число всех привитых, включая детей, составляет 3 420 029 человек, - говорится в сообщении пресс-службы.

Цель минздарава – привить 80% петербуржцев. Это 3,5 миллионов человек, без учета детей и тех, кто имеет противопоказания к вакцине. Среди несовершеннолетних привились 1,7 тысяч детей.

Кроме этого, по состоянию на 10 февраля 2022 года, в Петербурге развернули около 10 тысяч коек. Свободным остается около 30% фонда.

Напомним, что в Петербурге за сутки госпитализировали 780 человек с коронавирусной инфекцией.

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