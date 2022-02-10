Полицейскому из Петербурга пришлось через суд восстанавливаться на работе из-за фальшивой справки на наличие антител

Полицейский через суд доказал, что его незаконно уволили с работы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейский в Петербурге восстановился в должности на работе после необоснованного увольнения. Мужчину сократили из-за фальшивой медсправки о наличии антител к коронавирусу, правда потом выяснилось, что нкакого документа об этом он не предоставлял. Тем не менее только через суд сотрудник правоохранительных органов вернул работу и получил 415 355 рублей в качестве "вынужденных прогулов". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

- Суд пришел к решению, что у ответчика отсутствуют доказательства об обоснованности увольнения истца. Полицейского восстановили в должности, а также заплатили ему 415 тысяч рублей, – пояснили в пресс-службе.

Кстати, антитела у стража порядка точно были, так как летом 2021 года, задолго до всей этой истории с медсправкой, он вакцинировался.