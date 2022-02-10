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Происшествия10 февраля 2022 17:59

Житель Петербурга получил срок за призывы к насилию против полиции в Telegram

Мужчина отделался условным сроком
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербуржец отделался условным сроком за призывы к насилию в отношении полиции.

Петербуржец отделался условным сроком за призывы к насилию в отношении полиции.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Красногвардейского района Петербурга получил срок за призывы к насилию в отношении полиции. Мужчина по имени Вадим оставил экстремистский комментарий в Telegram-канале «Отряды гражданской самообороны России». Петербуржца в итоге задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Он отделался условным сроком.

- Как удалось доказать следствию, мужчина осознавал, что его слова обращены к участникам канала и иным лицам, это может побудить последних к совершению преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с трехлетним испытательным сроком, - передает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

К слову, Вадим вину признал и отпираться не стал. В худшем случае ему грозило до 5 лет колонии.