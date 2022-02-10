В УЕФА сообщили о полной готовности Петербурга к проведению финала Лиги чемпионов

Петербург полностью готов к проведению финала Лиги чемпионов УЕФА. Фото: t.me/Piotrovsky

В УЕФА сообщили о том, что Петербург полностью готов к проведению финала Лиги чемпионов. О промежуточных итогах подготовки к принятию престижного футбольного еврокубка рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский. По словам чиновника, власти идут в темпе утвержденного графика подготовки. Все площадки и места, связанные с финалом ЛЧ, утвердили. Напомним, что торжества пройдут в том числе на Дворцовой площади, с 26 по 29 мая.

- Мы уже подписали соглашения с гостиницами, в которых разместят гостей и участников матча. Для приема гостей из городов России и иностранных болельщиков в Петербурге задействуют дополнительный терминал в Пулково, - пишет Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Добавим, что с проведением еврокубка помогут 650 волонтеров. Сам матч пройдет в субботу, 28 мая 2022 года, на стадионе «Зенита» на Крестовском острове.