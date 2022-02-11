"Сапсан" из Москвы в Петербург встал из-за неисправности

«Сапсан» задерживается в Петербург на два часа из-за технической неисправности Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утром 11 февраля 2022 года скоростной поезд "Сапсан", который следовал из Москвы в Санкт-Петербург, застрял на середине пути. Об этом сообщили в пресс-службе "Октябрьской железной дороги".

- В 8:20 часов на станции в городе Тверь в связи с технической неисправностью был остановлен поезд № 758 "Сапсан", - рассказали в пресс-службе железных дорог.

Задержка поезда уже составляет два часа. На данный момент из Москвы до Твери был направлен резервный состав, в который будут пересажены пассажиры.

Сейчас специалисты железной дороги делают все, чтобы сократить время опоздания скоростного поезда. Также "Октябрьская железная дорога" принесла извинения за доставленные неудобства.