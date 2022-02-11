12-летний мальчик пропал без вести в Ленобласти

Четвероклассник пропал без вести в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области в городе Волхов пропал без вести ребенок. Вечером 10 февраля в полицию обратилась 31-летняя женщина, воспитательница в детском саду. Она рассказала, что ее 12-летний сын не вернулся домой после школы. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Женщина пояснила, что ее сын в 7:30 часов утра ушел из дома в школу, но до настоящего момента домой так и не вернулся, - рассказал источник.

Отмечается, что подобный случай уже был 3 февраля. Тогда четвероклассник тоже не пришел домой. Тогда его уходу предшествовал конфликт с учителем.

Известно, что семья у ребенка полная, ни на каком учете не состоит. На данный момент полиция разыскивает ребенка.