Полицейские искали взрывчатку в 640 школах в Петербурге

Неизвестные "заминировали" 640 школ в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Массовое "заминирование" школ произошло в Санкт-Петербурге 10 февраля 2022 года. Утром на электронную почту учебных заведений с одного и того же электронного адреса поступили сообщения с текстом с угрозами о взрыве. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- В письмах говорилось о том, что некая женщина заложила бомбы во всех школах города и собирается их взорвать, - сообщил источник.

Сразу же в школах Петербурга начались массовые проверки. За день сотрудники полиции осмотрели 640 учебных заведений. Проводилась эвакуация в количестве 5 593 человек с 17 объектов, на остальных объектах эвакуация по решению администрации не проводилась.

В итоге нигде никаких опасных устройств или веществ найдено не было. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.