Теплая и дождливая погода будет в Петербурге 14 февраля

Дождь ждет жителей Петербурга в День Святого Валентина Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Впереди самый романтический день в году - День Святого Валентина. Как правило, в влюбленные проводят в честь этого свидания. В этом году 14 февраля 2022 года жителям Санкт-Петербурга удастся даже устроить прогулку, правда под дождем. Зато будет тепло. Об этом "КП-Петербург" рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Вечером в субботу, 11 февраля, себя начнет проявлять приближающийся с запада циклон, который наши немецкие коллеги назвали "Юта". Он принесет теплый и влажный воздух в Северную столицу, - рассказал синоптик.

Этот циклон будет господствовать в Петербурге несколько дней, в том числе и 14 февраля. В День всех влюбленных в городе будет облачно, ночью продут мокрый снег с дождем, а температура воздуха будет от нуля до плюс 2 градусов. Днем, отправляясь на свидание, придется прихватить зонт, так как будут дожди, а температура поднимется до 2-4 градусов тепла.