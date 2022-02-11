Более 5,5 тысяч школьников эвакуировали в Петербурге из-за любительницы выпить

В Петербурге эвакуировали более 5000 школьников из-за любителя выпить Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в четверг, 10 февраля 2022 года, эвакуировали более 5,5 тысяч школьников из-за любительницы выпить. Утром на электронные почты учебных заведений поступило письмо, в котором говорилось, что школы заминированы. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В письме говорилось о том, что некая женщина заложила бомбы во всех школах Петербурга. А также указала номер с требованием прислать ей деньги "на выпить", - сообщил источник.

В итоге сотрудники полиции и взрывотехники проверили 640 школ города. Были эвакуированы 5 593 человек из 17 учебных заведений. В остальных школах эвакуация не проводилась по решению администрации.

По итогам осмотров ни в одной школе взрывчатки или других опасных предметов найдено не было. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.