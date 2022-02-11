До конца года в Петербурге отремонтируют 80 км дорог

Список дорог, которые отремонтируют в Петербурге в 2022 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга в пятницу, 11 февраля перечислил магистрали, которые планируется отремонтировать в рамках проекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году. По данным комитета, выбор был отдан улицам и проспектам, на которых сосредоточено большое количество социально-значимых объектов - медицинских, образовательных и других учреждений.

Ремонтные работы пройдут в:

- Невском районе на участке проспекта Большевиков от улицы Коллонтай до Дальневосточного проспекта. В комитете уточнили, что неподалеку от этого участка дороги находится Госпиталь для ветеранов войн, пожарно-спасательный колледж, Охтинский колледж, школы № 591 и №268 и учебная площадка Государственного университета телекоммуникаций им. профессора М.А.Бонч-Бруевича.

- Калининском районе на участке проспекта Науки от улицы Карпинского до Гражданского проспекта. Рядом с этим относительно небольшим по протяженности отрезком дороги ( 1,4 км) расположено целых четыре школы ( №78, №88, №121 и №473), лицей №95, а также каток СПБ ГБУ СШОР по хоккею. В комитете уточнили, что после ремонта подъезд к учебным заведениям станет значительно удобнее.

- Колпинском районе на Павловской улице ( около 1,5 км). На этой улице сконцентрировано большое количество социально-важных объектов: Агентство занятости населения, культурно-досуговый центр "Подвиг", районный отдел судебных приставов, поликлиника №54 с травмпунктом, больница №33, а также два детских сада ( №55 и №59).

- Выборгском районе на Новороссийской улице. Сразу два вуза расположились на этой улице - Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли и Высшая школа биотехнологии и пищевых технологий. Кроме того, рядом с магистралью на Новороссийской улице расположены детский сад №123, детский сад «Рост», МФЦ Выборгского района, а также Институт кардиологии.

- Красногвардейском районе на отрезке Индустриального проспекта от шоссе Революции до Российского путепровода. Этот проспект важен не только с точки зрения туристического потока, на нем также расположены два детских сада ( № 83 и №92), гимназия №196, дворец детско-юношеского творчества на Ленской и общеобразовательная школа №2.

- Приморском районе ремонтные работы проведут сразу на двух участках: на Камышовой улице, где расположено три детсада (№81, №83 и №85), четыре школы ( (№661, №49, №596 и №618) и травмпункт, а также участок Богатырского проспекта от Коломяжского проспекта до Байконурской улицы, где находится Центральная районная библиотека, отделение почты, три детсада ( №3, №7, и №66), школа №43 и гимназия №52.

В общей сложности в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» до конца 2022 года привести в нормативное состояние планируют 46 магистралей Северной столицы общей протяженностью около 80 км. По данным комитета, стоимость работ составит порядка 4, 5 млрд рублей, миллиард из которых из средств федерального бюджета.