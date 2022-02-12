Кухня сгорела в коммуналке на набережной реки Фонтанки в ночь на 12 февраля

Сильный пожар в коммуналке произошел на набережной реки Фонтанки в Петербурге. Фото: google.com/maps

Кухня сгорела в пятикомнатной коммунальной квартире в доме №183 на набережной реки Фонтанки в Адмиралтейском районе Петербурга. Все произошло в ночь с 11 на 12 февраля. Очевидцы вызвали на место спасателей МЧС. Пожар в итоге потушили за полчаса.

- В коммунальной квартире выгорела кухня по всей площади в 15 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали. Огонь ликвидировали силами 17 человек личного состава и четырех единиц техники, - отрапортовали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Причины происшествия выясняются. Вероятно, жильцы пяти комнат подыскивают себе новое место для ночлега, иначе им спать с запахом гари.