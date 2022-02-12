Мужчина погиб в пожаре в Выборгском районе Петербурга

В Петербурге во время пожара погиб мужчина Фото: Олег ЗОЛОТО

В Выборгском районе Санкт-Петербурга мужчина погиб в пожаре. В 8:18 часов утра 12 февраля 2022 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в квартире дома 8, корпус 2, по Северному проспекту. На место немедленно выехали спасатели.

- По указанному адресу пожар происходил в двухкомнатной квартире. Там обгорели постельные принадлежности, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Спасатели смогли справиться с огнем менее, чем за час. Однако при осмотре квартиры, где полыхало пламя, пожарные обнаружили погибшего мужчину.

На месте пожара работали 15 человек личного состава и три единицы техники. На данный момент проводится проверка для того чтобы установить причину возгорания.