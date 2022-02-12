Противник QR-кодов "заминировал" Смольный и ЗакС в Петербурге

Неизвестный "заминировал" Смольный и ЗакС в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге противник QR-кодов решил угрожать правительству города. Утром в пятницу, 11 февраля 2022 года, в главное управление МВД Северной столицы и Ленинградской области пришло электронное письмо, в котором говорилось, что в здании Смольного и Законодательного собрания заложены бомбы. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- В правительстве Петербурга и Законодательном собрании заложены бомбы. Отменяйте QR-коды или будет взрыв, - говорилось в письме.

Сотрудники полиции полностью осмотрели оба здания, однако никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. Эвакуация в зданиях тоже не проводилась.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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