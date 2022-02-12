Суд отправил под домашний арест фигуранта "снежного дела" в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга 12 февраля 2022 года провел заседание по так называемому "снежному делу". Речь идет о массовых проверках в городе из-за плохой уборки снега. Так, одному из подозреваемых суд избрал домашний арест. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

- Суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Макарчука. Однако отказал и избрал домашний арест по 8 апреля 2022 года, - сообщили в пресс-службе.

Еще одной фигурантке дела Анне Ореховой суд избрал запрет определенных действий на весь период предварительного расследования.

Напомним, что после проверок из-за плохой уборки снега в Петербурге было возбуждено 19 уголовных дел по факту хищения бюджетных денег. Были задержаны шесть человек. Следствие полагает, что при заключении госконтрактов между ООО "Логиком" и комитетом по благоустройству было похищено из бюджета более 1 миллиона рублей.

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