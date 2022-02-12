Катер загорелся в яхт-клубе на набережной Средней Невки в Петербурге

В Петербурге загорелся ремонтируемый в яхт-клубе катер Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге загорелся катер в яхт-клубе на набережной реки Средняя Невка. Возгорание произошло в третьем часу дня в субботу, 12 февраля 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 14:41 часов поступило сообщение о пожаре у дома 94 на набережной Мартынова в Петроградском районе города. На место выехала бригада спасателей, - рассказали в пресс-службе.

Оказалось, что пожар начался на ремонтируемом катере. Огонь охватил четыре квадратных метра судна. Спасатели смогли оперативно справиться с пламенем. Спустя 40 минут после поступления огонь был уже локализован.

По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет. Как именно произошло возгорание пока не уточняется. Это предстоит выяснить специалистам.

С пожаром боролись 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.