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Происшествия12 февраля 2022 15:25

Горожане бьют тревогу из-за появления догхантеров в Кронштадте

Собачники находят отраву в разных частях города
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Появление догхантеров заметили в Кронштадте

Появление догхантеров заметили в Кронштадте

Фото: СОЦСЕТИ

В городе Кронштадт Санкт-Петербурга местные жители бьют тревогу из-за появления догхантеров. Собачники стали находить различную отраву в разных частях города. То кусочки мяса, валяющиеся на площадках, где гуляют собаки, то странного цвета жидкость возле мест кормления бездомных котов. Об этом местные жители рассказали 12 февраля 2022 года.

- Гуляли с собакой, нашли отраву в 19 квартале у памятника(корабля). Отрава в виде кусочков мяса, красная и зелёная. Находится либо закопанная в снегу, либо под маленькими кустиками. Соблюдайте осторожность, - рассказала местная жительница.

Местные жители предупреждают, чтобы собачники были осторожнее и внимательнее / Фото: ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «Делай добро»Кронштадт.

Местные жители предупреждают, чтобы собачники были осторожнее и внимательнее / Фото: ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «Делай добро»Кронштадт.

Также пятна малинового цвета местные жители заметили на снегу и возле парадных, где обычно горожане подкармливают бездомных кошек. Часть отравы волонтеры вымыли и засыпали песком, чтобы уберечь животных от смерти.