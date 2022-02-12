Два мальчика сняли порнофильм со своим участием в Ленобласти и выложили его в интернет

Два мальчика из Ленобласти опубликовали в интернете порнофильм со своим участием Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области двое школьников сняли порнографический фильм со своим участием. А потом их друг выложил его в интернет. Про видео быстро прознали мамы мальчиков и обратились в полицию. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах 12 февраля 2022 года.

- 13-летний семиклассник и 12-летний шестиклассник, находясь в комнате гостиничного номера учебно-тренировочного центра в поселке Токсово, где они были на лыжных сборах, совершили развратные действия в отношении друг друга и сняли на телефон порнофильм. Потом это видео один из их товарищей выложил в интернет, - рассказал источник.

11 февраля мамы мальчиков заявились в полицию. Каждая из них написала заявление в котором заявляла, что сын другой совершил развратные действия в отношении ее сына.

Известно, что семьи у детей благополучные. На учете мальчики не состоят. Сейчас проводится проверка.