15-летний мальчик снял на видео голых подростков в душе колледжа в Ленобласти

Полиция проверяет видео со студентами колледжа в душе в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В одном из колледжей города Кингисепп в Ленинградской области полиция проводит проверку в связи с нарушением неприкосновенности частной жизни. А именно, один из студентов снял на видео, как другие учащиеся моются в душе в общежитии. Об этом стало известно 11 февраля 2022 года в ходе работы на административном участке инспектора по делам несовершеннолетних.

- Установлено, что вечером 8 февраля 15-летний ученик колледжа по просьбе другой 16-летней студентки снял на камеру мобильного телефона, как другие ученики заведения принимают душ, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На видео попали двое студентов 16 и 17 лет. Эту запись передал знакомой, а та показала видео своим троим подругам.

Полиция видеозапись изъяла. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.