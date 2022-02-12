Заболеваемость коронавирусом среди детей снизилась в 1,5 раза за время ограничений в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

14 февраля 2022 года ковид-ограничения для детей всех возрастов в Санкт-Петербурге будут отменены. Оперативный штаб по коронавирусу принял решение, что продлевать их не надо, так как заболеваемость среди школьников пошла на спад. Об этом 12 февраля 2022 года сообщила вице-губернатор Ирина Потехина.

- Если общая заболеваемость в городе пока ещё высока, детские показатели после пиковых значений 3-4 февраля, ежедневно и существенно снижаются, - отметила Потехина.

Так, за полторы недели ограничений заболеваемость детей снизилась в полтора раза, а госпитализация сократилась почти вдвое. Кроме того, количество болеющих учителей школ сократилось с 5 до 3 тысяч.

С 14 февраля старшеклассники снова вернутся в школы. Однако за директорами учебных заведений останется право отправлять на удаленку классы, где много учеников болеют.

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