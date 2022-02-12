Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье12 февраля 2022 16:55

Заболеваемость коронавирусом среди детей снизилась в 1,5 раза за время ограничений в Петербурге

Также почти вдвое сократилась госпитализация несовершеннолетних
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Заболеваемость коронавирусом среди детей снизилась в 1,5 раза за время ограничений в Петербурге

Заболеваемость коронавирусом среди детей снизилась в 1,5 раза за время ограничений в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

14 февраля 2022 года ковид-ограничения для детей всех возрастов в Санкт-Петербурге будут отменены. Оперативный штаб по коронавирусу принял решение, что продлевать их не надо, так как заболеваемость среди школьников пошла на спад. Об этом 12 февраля 2022 года сообщила вице-губернатор Ирина Потехина.

- Если общая заболеваемость в городе пока ещё высока, детские показатели после пиковых значений 3-4 февраля, ежедневно и существенно снижаются, - отметила Потехина.

Так, за полторы недели ограничений заболеваемость детей снизилась в полтора раза, а госпитализация сократилась почти вдвое. Кроме того, количество болеющих учителей школ сократилось с 5 до 3 тысяч.

С 14 февраля старшеклассники снова вернутся в школы. Однако за директорами учебных заведений останется право отправлять на удаленку классы, где много учеников болеют.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: