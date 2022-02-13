В Ленобласти в кладовке нашли пушечный снаряд военных времен

Снаряд оказался безвредным. Фото: Архив "КП"

В Ленинградской области в поселке Тельмана в квартире нашли боеприпас. Предмет обнаружили в кладовой родственники хозяина жилья во время ремонта. На место пришлось вызывать сотрудников Росгвардии.

- Специалисты-взрывотехники ОМОН Росгвардии обследовали находку и установили, что это пустой корпус 30-миллиметрового пушечного снаряда времён Великой Отечественной войны, не представляющий опасности, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Ленинградской области.

Но боеприпас все равно изъяли для уничтожения, хоть он был безопасным.