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Дом. Семья13 февраля 2022 19:48

В «Велесе» проснулись медведи из-за оттепели в Петербурге

Плюсовая температура заставила зверей подняться со спячки раньше времени
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Косолапые подумали, что зима уже кончилась. Фото: Центр "Велес"

Косолапые подумали, что зима уже кончилась. Фото: Центр "Велес"

В реабилитационном центре для диких животных «Велес» проснулись медведи. Животным пришлось прервать зимнюю спячку из-за продолжительной оттепели в Петербурге и Ленинградской области. Косолапые вылезли из своих берлог с надеждой, что наступила весна. Об этом поделились волонтеры центра, сняв забавное видео. Первыми вышли на разведку медведи по кличке Хвостик и Носик.

- Это оттепель, идите спите. Это не весна. Если их сейчас покормить, то они могут проснуться насовсем и больше не уснуть повторно, - комментирует волонтер на видео.

Напомним, в Петербург пришел циклон «Юта», который принес теплую погоду. Несколько дней подряд в городе на Неве зафиксировалась плюсовая температура.

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