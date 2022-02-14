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Общество14 февраля 2022 5:39

Популярность складов формата self-storage выросла в Петербурге в 2,5 раза

За год в городе открылись 53 точки индивидуального хранения
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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В Петербурге растет спрос на индивидуальные склады.

В Петербурге растет спрос на индивидуальные склады.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге растет спрос на склады индивидуального хранения, так называемые self-storage. Речь идет о небольших боксах, куда можно сложить вещи на время переезда или просто хранить что-то сезонное, вроде лыж или автомобильной резины.

- В Петербурге выросло количество складов для индивидуального хранения вещей. Количество площадок формата self-storage в 2021 году увеличилось на 53, - пишет «Мойка 78».

Сейчас этим бизнесом в городе занимаются 43 компании, тогда как в 2020 году их было лишь 15. Эксперты рынка считают, что причина роста популярности self-storage – пандемия. Люди стали больше времени проводить дома, задумались о комфорте и стали избавляться от захламлявших квартиру и балконы вещей. То, что было жалко продать, сдавали на хранение.