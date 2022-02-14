Неизвестный напал с ножом на двух мужчин в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге с множеством ран и порезов в больницу попали двое мужчин. Одного забрала скорая с пересечения улицы Жуковского и Лиговского проспекта, второго с Невского проспекта. Это произошло в ночь на 13 февраля 2022 года. Оказалось, что оба случая связаны между собой. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Один из пострадавших, 51-летний мужчина рассказала, что он живет вместе с 35-летним мужчиной, который тоже оказался в больнице. В ту ночь они были дома на Орловском переулке, выпивали. Вдруг к ним ним постучали в дверь, он пошел открывать и тут на него напал неизвестный человек и стал бить ножом, - сообщил источник.

В итоге у старшего мужчины серьезные травмы головы, резанные раны на голове и шее. У второго раны груди, плеч, ушибы на лице. Оба находятся в тяжелом состоянии.

На данный момент точно не установлено, что именно произошло. Полиция проводит проверку.