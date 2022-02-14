В Петербурге задержали беглого банкира, укравшего у вкладчиков 1,8 млрд рублей

В Петербурге поймали столичного банкира по делу о хищении денег вкладчиков. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургские полицейские задержали беглого столичного банкира, которого четыре года разыскивали за хищение денег вкладчиков. В 2016 году, подозреваемый, будучи одним из руководителей «Булгар Банка», привлекал клиентов повышенными ставками. А потом, собрав наличные, скрылся.

- Обвиняемый, совместно с неизвестным лицом из числа сотрудников операционного офиса «Пятницкий» АО «Булгар Банк», в период с ноября по декабрь 2016 приняли от граждан денежные средства в качестве вкладов в сумме 1 871 387 000 рублей, после чего скрылись, - сообщает источник «КП-Петербург».

Розыскное дело было оформлено 19 февраля 2018 года. До четырехлетнего «юбилея» подозреваемый не дотянул всего пять дней. 13 февраля 2022 года он был задержан.

По статье «мошенничество» подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом.