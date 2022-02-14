Ковид-ограничения отменили в Петербурге с 14 февраля

Ограничения для детей отменили в Петербурге с 14 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге 14 февраля 2022 года прекратили действовать ковид-ограничения, которые были введены для несовершеннолетних. Они продлились полторы недели. Как отметили в Смольном, меры дали положительный эффект, поэтому продлять их не стали.

- По решению оперштаба ограничения не продлеваются. И если общая заболеваемость в городе пока ещё высока, детские показатели после пиковых значений 3-4 февраля, ежедневно и существенно снижаются, - ранее рассказала вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина.

В итоге за полторы недели в Петербурге заболеваемость среди детей снизилась в 1,5 раза, также пошла на спад госпитализация несовершеннолетних с коронавирусом.

С 14 февраля старшеклассники снова учатся в школах, а детям всех возрастов опять можно посещать общественные места.

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