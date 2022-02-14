Администратора хостела в центре Петербурга задержали за кражу денег у постояльца

В Санкт-Петербурге задержан администратор хостела, подозреваемый в краже денег с банковского счета постояльца посредством онлайн-перевода Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге задержали администратора хостела, который подозревается в краже денег у постояльцев. Об этом 14 февраля 2022 года рассказали в главном управлении МВД по городу и Ленобласти. В полицию обратился 72-летний трубопроводчик судостроительного предприятия, который и рассказал о пропаже денег.

- Мужчина пояснил, что днем 7 февраля в хостеле, расположенном в доме 28 по улице Союза Печатников, после того, как он выпивал с одним из работников заведения, у него с банковского счета с помощью онлайн-перевода пропали 30 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Утром 13 февраля у дома 16 по улице Якубовича полицейские задержали 42-летнего администратора хостела. Именно он оказался подозреваемым в данной краже.

По факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.