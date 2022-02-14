Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге упала до 11 тысяч человек

Более 11 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге на 14 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге снова снизилась суточная заболеваемость коронавирусом. Традиционно после выходных в городе статистика идет вниз. Это связано с тем, что в субботу и воскресенье горожане реже обращаются в медучреждения. Поэтому по данным оперативного штаба по COVID-19 на 14 февраля 2022 года среди новых зараженных более 11 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге выявлено 11 384 новых случаев заражения, что почти в два раза меньше, чем днем ранее, - рассказали в оперативном штабе.

Также за последние сутки в городе выздоровели 7369 человек, еще 70 стали жертвами инфекции. Всего за пандемию коронавирус был обнаружен у 1 284 933 жителей города, из них выздоровели 983 286 пациентов и скончались 30 793 человек.

Напомним, что с 14 февраля в Петербурге перестали действовать ковид-ограничения, которые были введены для детей всех возрастов. Всех снова стали пускать в общественные места, а старшеклассники вернулись за школьные парты.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: