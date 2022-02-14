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Происшествия14 февраля 2022 9:59

6-летняя девочка получила ожог лица во время промывания уха в медицинском центре Петербурга

Спустя три дня она обратилась в больницу
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
После оказания помощи ребенка отправили отдыхать домой в удовлетворительном состоянии

После оказания помощи ребенка отправили отдыхать домой в удовлетворительном состоянии

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге посещение детского медицинского центра для 6-летней девочки закончилось обращением в больницу. 10 февраля ребенок вместе с родителем обратился в один из центров Невского района, чтобы промыть ухо, но процедура пошла не по плану. После нее пришлось обращаться за помощью к врачам.

- Вечером 13 января в Детскую городскую больницу №1 обратилась девочка. Медики диагностировали у нее химический ожог лица второй степени, - сообщил источник "КП-Петербург".

После оказания помощи ребенка отправили отдыхать домой в удовлетворительном состоянии. Сейчас по данному факту проверку проводит полиция.