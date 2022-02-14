Сад света в Ботаническом саду Петербурга изменил график работы

Ботанический сад Петербурга изменил график работы выставки "Сад света" / Фото: Ботанический сад БИН РАН

Весна постепенно приближается, световой день в Санкт-Петербурге становится длиннее. В связи с этим в Ботаническом саду города изменили график работы мультимедийного маршрута "Сад света". Теперь гостей будут пускать позже, когда стемнеет, чтобы они смогли увидеть всю красоту экспозиции. Об этом в 13 февраля 2022 года рассказали в пресс-службе сада.

- Друзья! Световой день становится длиннее и, чтобы сохранить сказочную атмосферу маршрута, мы меняем режим работы, - сообщили в саду.

Так, начиная с 14 февраля мультимедийная прогулка "Сад Света. Легенда о Фениксе" будет работать с 18:30 часов до 23:00 часов. Вход возможен до 22:20 часов.

Маршрут включает в себя 24 локации, которые посвящены возрождению сказочной птицы Феникса.

Вход на маршрут осуществляется со стороны улицы Профессора Попова. Выставка продлится еще две недели.