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Общество14 февраля 2022 10:41

Девять сантиметров снега выпало в Петербурге за неделю

С 7 по 13 февраля вывезено 242 тысячи кубометров осадков
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Природа не дает расслабиться коммунальщикам.

Природа не дает расслабиться коммунальщикам.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Погода не дает расслабиться петербургским коммунальщикам – в городе на Неве снова идет снег. Шел он и на прошлой неделе. В итоге нападало девять сантиметров осадков. Не рекорд, но на фоне заваленных сугробами улиц, более чем достаточно.

- Февральские циклоны за прошедшую неделю навеяли еще девять сантиметров снега, а с начала месяца в городе было лишь два бесснежных дня, - сетует пресс-служба Комитета по благоустройству.

При этом, погода в Петербурге стоит теплая, а температура держится выше климатической нормы на 5-6 градусов. Снег и лед активно тают. При том, что многие водостоки забиты.

Коммунальным службам одновременно приходится и очищать канализацию и вывозить тот снег, который еще не растаял. За неделю с улиц города вывезли 242 тысячи кубометров осадков. За всю зиму из убранный объем превысил три миллиона «кубов».

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