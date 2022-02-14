Девять сантиметров снега выпало в Петербурге за неделю

Природа не дает расслабиться коммунальщикам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Погода не дает расслабиться петербургским коммунальщикам – в городе на Неве снова идет снег. Шел он и на прошлой неделе. В итоге нападало девять сантиметров осадков. Не рекорд, но на фоне заваленных сугробами улиц, более чем достаточно.

- Февральские циклоны за прошедшую неделю навеяли еще девять сантиметров снега, а с начала месяца в городе было лишь два бесснежных дня, - сетует пресс-служба Комитета по благоустройству.

При этом, погода в Петербурге стоит теплая, а температура держится выше климатической нормы на 5-6 градусов. Снег и лед активно тают. При том, что многие водостоки забиты.

Коммунальным службам одновременно приходится и очищать канализацию и вывозить тот снег, который еще не растаял. За неделю с улиц города вывезли 242 тысячи кубометров осадков. За всю зиму из убранный объем превысил три миллиона «кубов».

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