Водонапорную башню в Зеленогорске выставили на «Авито» за 5 млн рублей как дачу

В Зеленогорске продавали водонапорную башню. Фото: "Авито".

Старую водонапорную башню попытались продать на «Авито» в качестве будущей дачи. В объявлении нынешние собственники указали, что планировали переделать объект под собственную резиденцию и мини-отель, но не рассчитали объема вложений.

- Планировала разделить на семь этажей. Первые два себе под дачу — остальные под аренду, - говорилось в объявлении.

Судя по приложенным документам, размеры позволяли. Внутренний диаметр помещения у основания составлял около восьми метров. А высота сооружения – почти 22 метра. То есть семь этажей влезали. Но для этого пришлось бы не только отремонтировать стены, но и возвести все перекрытия, а также проложить коммуникации, которых нет от слова «совсем».

Башню, расположенную на улице Красных Курсантов, планировалось продать за пять миллионов рублей. Однако сейчас объявление снято с публикации.

Или владелица все же нашла нового хозяина необычному дому, или испугалась ненужной популярности.