Кирпич упал на голову женщине в Пушкине

В Пушкине кирпич упал на голову женщине / Фото: Гражданин Пушкин

В городе Пушкин, что входит в состав Санкт-Петербурга, женщине на голову упал кирпич. Это произошло 12 февраля 2022 года у дома 3 по Широкой улице. Как объяснили в социальных сетях местные жители, инциденту предшествовала плохая уборка снега с крыши дома.

- Больше недели назад пробило крышу у жильцов квартиры дома, их начало заливать. Тогда они обратились в "ЖКС №2 Пушкинского района", однако проблему устранять коммунальщики не торопятся и предложили им подождать до весны, - рассказали в соцсетях местные жители.

Но протечка пошла дальше. 12 февраля из-под протекающей крыши начала обваливаться кирпичная кладка. Кусок кирпича прилетел ровно на голову женщины, которая проходила мимо дома. Известно, что после инцидента она отправилась в травмпункт. О ее состоянии больше пока ничего не сообщается.