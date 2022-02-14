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Общество14 февраля 2022 12:01

Велодорожка появится в Шлиссельбурге Ленобласти

Трасса появится от Мурманского шоссе
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Шлиссельбург пойдет велодорожка от Мурманского шоссе

В Шлиссельбург пойдет велодорожка от Мурманского шоссе

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Шлиссельбург Ленинградской области появится велодорожка. Она протянется по городу от Мурманского шоссе. Также на протяжении трассы будет обустроено искусственное освещение и тротуары. Об этом 14 февраля 2022 года сообщили в администрации Ленобласти.

- Область поэтапно улучшает дорожную инфраструктуру города. Первый этап — ремонт всей дороги. Вторым этапом как раз станет обустройство ее тротуарами, освещением и велодорожкой, - рассказал глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

Проект велодорожки был разработан еще в прошлом году. Он был передан на согласование в госэкспертизу, которая одобрила его и дара разрешение на начало работ. В общей сложности специалисты будут обустраивать около пяти километров.