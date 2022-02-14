Часть проекта ЗСД Петербурга продана фонду из Катара

Долю проекта ЗСД продали суверенному фонду Катара Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Долю в проекте платной, скоростной магистрали ЗСД в Санкт-Петербурге получили инвесторы из Катара. Фонд Qatar Investment Authority приобрел 24,99 процентов доли в ООО "Холдинг МСС". Об этом 14 февраля 2022 года пишет издание "Коммерсантъ".

- Сейчас основные доли в капитале компании-концессионере распределены между ООО "ВТБ Инфраструктурный холдинг" - 49 процентов, ооо "Дефенсум-Инвест" - 22,09 процента, а также 3,92 процента принадлежат компании из Кипра, - пишет издание.

Эксперты считают, что представители фонда Катара теперь будут в составе совета директоров компании, владеющей ЗСД. Это значит, что они будут принимать решения по ее управлению. Однако, решающее слово все же будет оставаться за основными акционерами компании. Как это повлияет на само развитие скоростной магистрали, пока не сообщается.