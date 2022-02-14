Петербургские спортсмены получат премии за участие в Олимпийских играх в Пекине

Спортсмены из Петербурга получат премии за участие в Олимпийских играх в Пекине Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Спортсмены и тренеры, которые представляют Санкт-Петербург на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине получат премии. Такое постановление 14 февраля 2022 года подписал губернатор Александр Беглов.

- За подготовку спортсменов, занявших с первого по шестые места в командных видах программы, а также с первого по четвертые места в спортивных играх, тренеры получат премию, аналогичную премии, установленной для спортсменов. При этом она будет предоставлена независимо от количества подготовленных спортсменов, - рассказали в Смольном.

За золото на играх спортсмены и тренеры получат по 5 миллионов рублей, за серебро - по 2,5 миллиона, бронзу - 1,5 миллиона. Также предусмотрены премии за четвертое место - 600 тысяч рублей, пятое - 400 тысяч и шестое - 300 тысяч рублей. Кроме того, по 50 тысяч получат спортсмены, которые участвовали в играх, но не показали высоких результатов.