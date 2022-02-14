Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 февраля 2022 14:58

Новое общественное пространство появится в районе "Лахта Центра" в Петербурге

Там появится зона для прогулок и велосипедные дорожки
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
В районе Лахта-Центра будет создано новое общественное пространство

В районе Лахта-Центра будет создано новое общественное пространство

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге появится новое общественное пространство. Его планируют обустроить в районе "Лахта Центра" в Приморском районе города. В Смольном сообщили, что правительство Северной столицы 14 февраля одобрило постановление о предоставлении земельного участка под благоустройство Фонду поддержки социальных инициатив "Газпрома".

- Фонд собирается реализовать проект в течении трех лет, - отметили в городской администрации.

Известно, что там появятся велосипедные дорожки, зоны для прогулок, хорошее освещение и зеленые зоны для отдыха местных жителей. После того, как проект будет завершен, вся территория будет передана в собственность Северной столицы.