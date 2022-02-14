Новое общественное пространство появится в районе "Лахта Центра" в Петербурге

В районе Лахта-Центра будет создано новое общественное пространство Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге появится новое общественное пространство. Его планируют обустроить в районе "Лахта Центра" в Приморском районе города. В Смольном сообщили, что правительство Северной столицы 14 февраля одобрило постановление о предоставлении земельного участка под благоустройство Фонду поддержки социальных инициатив "Газпрома".

- Фонд собирается реализовать проект в течении трех лет, - отметили в городской администрации.

Известно, что там появятся велосипедные дорожки, зоны для прогулок, хорошее освещение и зеленые зоны для отдыха местных жителей. После того, как проект будет завершен, вся территория будет передана в собственность Северной столицы.