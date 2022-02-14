Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью экс-депутата ЗакСа Ленобласти Анатолия Зайцева / Фото: ПГУПС

В Санкт-Петербурге 13 февраля 2022 года на 83-м году жизни умер бывший министр путей сообщения России, а также депутат трех созывов ЗакСа Ленинградской области Анатолий Зайцев. В связи с этим губернатор 47-го региона Александр Дрозденко выразил соболезнования родным и близким политика.

- Глубоко опечален вестью об уходе из жизни Анатолия Александровича Зайцева ленинградца, человека много сделавшего и для родного Лодейнопольского района, и для всего нашего региона. Большую часть жизни он посвятил работе на железной дороге. Пройдя все ступени карьерной лестницы, от кочегара паровоза до министра путей сообщения, как никто другой, знал этот нелегкий труд и ценил людей, посвятивших себя работе на стальных магистралях, - отметил губернатор Ленобласти.

Анатолий Зайцев родился в 1940 году в Ленинградской области в семье крестьян. Закончил Лодейнопольский техникум железнодорожного транспорта, а после и Ленинградский институт инженеров железного транспорта.