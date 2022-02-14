Пропавшего 11-летнего кадета разыскивают в Петербурге

В Петербурге пропал 11-летний кадет. Фото: lizaalert.org

В Петербурге пропал 11-летний мальчик-кадет. По словам родных, он ушел из дома утром в понедельник, 14 февраля, но к позднему вечеру от него до сих пор не было никаких вестей. Четвероклассника ищут не только полицейские, но и многочисленные волонтеры-поисковики из «ЛизаАлерт». Мальчик проживает в Славянке, но искать его будут по всей Северной столице. Одет кадет был соответствующе своему образовательному учреждению.

- Приметы ребенка: рост 140 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы, серо-зеленые глаза. Был одет в коричнево-зеленую куртку и штаны (камуфляж – Прим.Ред.), черную шапку-ушанку. С собой был коричнево-зеленый рюкзак, - сообщается на ориентировке от поисковиков.

Ориентировка на мальчика. Фото: lizaalert.org

Если вам что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба не медлить и срочно позвонить на номер 8 (800) 700-54-52 или 112.

ОБНОВЛЕНИЕ: Поиски ребенка завершены!