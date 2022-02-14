Глыба льда упала на пенсионерку на Садовой улице в Петербурге

В центре Петербурга глыба льда рухнула на голову пенсионерки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Глыба льда рухнула на пенсионерку в центре Петербурга. Все произошло к вечеру в понедельник, 14 февраля, возле дома 24\1 на Садовой улице. Очевидцы тут же сбежались на помощь к пострадавшей. К счастью, она могла стоять, но на голове виднелась кровь. Бабушке вызвали скорую помощь. Подробности происшествия «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе администрации Центрального района.

- Женщину госпитализировали в Мариинскую больницу. Известно, что данный дом находится в управление ТСЖ. В отношении виновных лиц составят протоколы об административном правонарушении, - отметили в районной администрации.

Добавим, что о состоянии здоровья пострадавшей пока нет конкретики.

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