В Смольном объяснили причину отмены «детских» ограничений по ковиду в Петербурге

Власти Петербурга объяснили причину отмены "детских" ограничений по коронавирусу. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 14 февраля 2022 года в Петербурге сняли большинство «детских» ограничений по коронавирусу. В Смольном объяснили, что «омикрон» удалось обуздать. На пике нового штамма ковида в городе более 42 тысяч несовершеннолетних лечились на дому. Но с введением ограничений в Северной столице удалось, как считают власти, разорвать цепочку заражений подростков. В итоге заболеваемость детей снизилась в 1,5 раза, а количество госпитализаций несовершеннолетних – почти в 2 раза.

- Кроме этого число болеющих учителей снизилось с 5 до 3 тысяч человек. До 43% увеличилась доля свободного коечного фонда в детских инфекционных стационарах. Учитывая стабилизацию ситуации с заболеваемостью детей, правительство Петербурга решило не продлевать ранее введенные ограничения, - передает пресс-служба Смольного.

В общем, теперь учащиеся старших классов школ и студенты колледжей вновь учатся очно, возобновлены и занятия в кружках, секциях и студиях. Наконец, самое главное для ребенка – ему открыли доступ в общепит.

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