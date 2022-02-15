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Общество15 февраля 2022 4:45

Дождь с мокрым снегом и до +4 градусов обещают в Петербурге во вторник

На улице очень скользко
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Петербурге опять тепло и слякотно.

В Петербурге опять тепло и слякотно.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вторник окажется еще более теплым, чем понедельник. Циклон «Вера» продолжит держать температуру в городе на 5-6 градусов выше климатической нормы. Днем термометры доберутся до отметки в +4 градуса. Все продолжит таять, обнажая скользкий лед.

-15 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер южных направлений умеренный. Утром на дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться и составит 755 мм ртутного столба, что почти соответствует норме, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уже с утра температура в городе поднялась почти до +3 градусов. Дует слабый юго-западный ветер, а влажность составляет 71%.

В ближайшие два дня характер погоды не изменится, температурный фон останется повышенным.

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