Превышение нормы тяжелых металлов нашли в Невской губе Финского залива

Состояние воды в акватории Невской губы оказалось удовлетворительным. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты-гидрохимики опубликовали результаты исследования воды в акватории Невской губы Финского залива в январе 2022 года. Пробы брали в двух местах: у Морского торгового порта и у оконечности Васильевского острова рядом с устьем Большой Невы. Эксперты нашли превышение нормы тяжелых металлов и органических загрязнений.

- Анализ проб на содержание тяжелых металлов показывает, что в водах Невской губы отмечаются превышения допустимых значений по таким показателям, как медь, марганец и цинк, - сообщает пресс-служба Северо-Западное управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

А вот нефтепродуктов и фенола было меньше допустимого предела. Зато содержание легкоокисляемых органических веществ превысило нормальный уровень. Последнее было отмечено у Васильевского острова.

Но в целом ситуация в акватории нормальная, случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод Невской губы в январе не зарегистрировано.