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Авто15 февраля 2022 5:27

Три ДТП собрали пробку на КАД перед вантовым мостом

Машины стоят на внутренней стороне кольца со стороны Новосаратовки
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Две крупные пробки собрались на КАД утром вторника.

Две крупные пробки собрались на КАД утром вторника.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внутренняя сторона КАД в районе вантового моста встала в пробку утром 15 февраля. Движение на участке осложняют три ДТП, которое произошли в районе Новосаратовки, сразу после автозаправки.

Затор растянулся от АЗС до въезда на вантовый мост. Общая длина пробки превышает три километра.

Еще одна пробка, двухкилометровая, образовалась на внешней стороне КАД перед развязкой на Янино. Здесь также произошла авария.

В остальном кольцевая дорога свободна. А в городе, в том числе из-за ДТП, стоят Народная улица, Пискаревский и Большой Сампсониевский проспекты в сторону центра города.

Сервис Яндекс.Карты оценивает загруженность дорог на четыре балла из десяти.